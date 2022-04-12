Весеннего призыва в армию-2022 не будет

07:32 12 апреля Киев, Украина

В Украине не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования.

Об этом сообщили в Офисе президента.



11 апреля Владимир Зеленский подписал Указ, которым отменяется весенний призыв и демобилизация ранее призванных военнослужащих срочной службы.

Решение было принято в связи с военной агрессией России и с целью обеспечения обороны государства и общей мобилизации.