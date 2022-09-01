Вероятность ядерного конфликта стала максимально высокой - Антониу Гутерриш

20:37 22 августа Киев, Украина

Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Ядерные державы во избежание непоправимого развития событий должны обязаться ни при каких обстоятельствах не применять это оружие первыми.

Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН, комментируя свой визит в Украину, Турцию и Молдову.

«Я вновь обращаюсь ко всем государствам-участникам с призывом продемонстрировать гибкость и готовность идти на компромисс на всех переговорах. Страны, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство не применять первыми это оружие. […] Нам нужно, чтобы все государства подтвердили свою приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и не пожалели усилий, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы раз и навсегда ослабить напряженность и положить конец гонке ядерных вооружений», — потребовал Генсек ООН.

В начале августа Гутерриш уже заявлял, что мир стоит в шаге от ядерного уничтожения, выступая в Нью-Йорке на встрече стран, подписавших договор о нераспространении.

«Пока нам очень везло. Но удача — это не стратегия. Это также не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт», — сказал он.

О способности россии пойти на «горизонтальную эскалацию» конфликта в Украине и решиться на удар по европейским членам НАТО, в том числе с применением ядерного оружия, сообщали аналитики Rand Corporation — американского исследовательского центра, выполняющего заказы правительства США и Пентагона.



По мнению Rand, побудить кремль на отчаянный шаг может идея о том, что прямое военное вмешательство НАТО в войну в Украине неизбежно, как и последующий конфликт со всем блоком. В этом случае российское руководство может решиться первым нанести удар по странам альянса.

При этом арсенал неядерных ракет большой дальности у российской армии существенно сократился в ходе войны, а с ним — и возможности конвенционального удара по НАТО.