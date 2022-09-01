Вероятность ядерного конфликта стала максимально высокой - Антониу Гутерриш

Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Ядерные державы во избежание непоправимого развития событий должны обязаться ни при каких обстоятельствах не применять это оружие первыми.
Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН, комментируя свой визит в Украину, Турцию и Молдову.
В начале августа Гутерриш уже заявлял, что мир стоит в шаге от ядерного уничтожения, выступая в Нью-Йорке на встрече стран, подписавших договор о нераспространении.
О способности россии пойти на «горизонтальную эскалацию» конфликта в Украине и решиться на удар по европейским членам НАТО, в том числе с применением ядерного оружия, сообщали аналитики Rand Corporation — американского исследовательского центра, выполняющего заказы правительства США и Пентагона.
По мнению Rand, побудить кремль на отчаянный шаг может идея о том, что прямое военное вмешательство НАТО в войну в Украине неизбежно, как и последующий конфликт со всем блоком. В этом случае российское руководство может решиться первым нанести удар по странам альянса.
При этом арсенал неядерных ракет большой дальности у российской армии существенно сократился в ходе войны, а с ним — и возможности конвенционального удара по НАТО.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии