Вероятность крупного конфликта между великими державами растет - глава Генштаба США

Вторжение россии в Украину грозит повлечь за собой «величайшую угрозу миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира». Об этом CNN заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
По словам генерала, США находятся «в исторической геостратегической точке», когда американские вооруженные силы должны «поддерживать боевую готовность и модернизироваться для будущего» одновременно.
россия вряд ли прекратит боевые действия в Украине до конца года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предположил, что боевые действия в Украине, вероятно, будут «затяжными» и затянутся на «месяцы или даже дольше». Некоторые члены Конгресса и их помощники уже начинают сравнивать конфликт с Корейской войной, которая длилась три года.
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