Вероятность крупного конфликта между великими державами растет - глава Генштаба США

08:39 04 мая Киев, Украина

Вторжение россии в Украину грозит повлечь за собой «величайшую угрозу миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира». Об этом CNN заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«российское вторжение в Украину угрожает подорвать не только европейский мир и стабильность, но и глобальный мир и стабильность, за защиту которых так упорно боролись мои родители и поколения американцев», — сказал Милли.

По словам генерала, США находятся «в исторической геостратегической точке», когда американские вооруженные силы должны «поддерживать боевую готовность и модернизироваться для будущего» одновременно.

«Если мы этого не сделаем, то рискуем безопасностью будущих поколений», — добавил Милли, выступая на слушаниях подкомитета Сената по ассигнованиям по оборонному бюджету. По его мнению, потенциал серьезного международного конфликта между великими державами увеличивается.

россия вряд ли прекратит боевые действия в Украине до конца года, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предположил, что боевые действия в Украине, вероятно, будут «затяжными» и затянутся на «месяцы или даже дольше». Некоторые члены Конгресса и их помощники уже начинают сравнивать конфликт с Корейской войной, которая длилась три года.