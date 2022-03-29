Вернуть на доработку законопроект о возобновлении работы ВККС хватит полномочий только у президента, - Разумков

12:50 02 июля Киев, Украина

Дмитрий Разумков выразил предположение о том, что Владимир Зеленский может наложить вето на законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) . Если это произойдет, то парламент сможет его снова пересмотреть.



Об этом он сообщил на брифинг в Верховной Раде.

"Там действительно есть проблемы. Потому что, когда была проголосована, если не ошибаюсь, 453 поправка, там шла речь об увеличении влияния международных экспертов на принятие решений. А после этого была проголосована, если не ошибаюсь, 409 поправка, она также была подтверждена. И сейчас мы имеем в законе коллизию, когда эти две нормы можно по разному трактовать", - объяснил председатель Верховной Рады.

Он напомнил, что парламент сейчас не может исправить эту коллизию, поэтому документ может быть ветирован президентом и направлен назад в Верховную Раду.





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