Верховный Суд рассмотрит иск в защиту телеканалов Медведчука

20:33 11 февраля Киев, Украина

15 марта Верховный Суд Украины рассмотрит иск, в котором оспаривается указ Владимира Зеленского о закрытии телеканалов Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"Истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина" , "NewsOne", "ZIK" и другие, перечисленные в приложениях к спорному решения, поскольку его доступ к ним заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, предусмотренных статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании", - говорится в определении Кассационного административного суда.

Речь идет об иске харьковского юриста, члена "Чугуевской правозащитной группы" Романа Лихачева.



Это третий иск, поданный в Верховный Суд в связи с введением санкций в отношении указанных телеканалов.



Ранее Верховный Суд отказал в рассмотрении одного из исков, а второй отправил на устранение недочетов.