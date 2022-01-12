Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюк был выбран народным депутатом

15:40 03 Май Киев, Украина

Верховный Суд принял решение по делу об установлении Центральной избирательной комиссией (ЦИК) результатов выборов в округе No 87, Ивано-Франковская область, согласно которым победил Василий Вирастюк

Об этом сообщается на странице Верховного Суда в Facebook.

"Большая Палата Верховного Суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 87, а также признала противоправным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021", – говорится в сообщении.

Такое решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко на решение Верховного Суда от 28 апреля.



В нем Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о победе Вирастюка и обжаловал документ.



Верховный Суд в удовлетворении иска Шевченко отказал, а Большая палата пришла к выводу, что решение Верховного Суда подлежит отмене, а апелляционная жалоба кандидата Шевченко – удовлетворению.