Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюк был выбран народным депутатом

Верховный Суд принял решение по делу об установлении Центральной избирательной комиссией (ЦИК) результатов выборов в округе No 87, Ивано-Франковская область, согласно которым победил Василий Вирастюк.
Об этом сообщается на странице Верховного Суда в Facebook.
Такое решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко на решение Верховного Суда от 28 апреля.
В нем Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о победе Вирастюка и обжаловал документ.
Верховный Суд в удовлетворении иска Шевченко отказал, а Большая палата пришла к выводу, что решение Верховного Суда подлежит отмене, а апелляционная жалоба кандидата Шевченко – удовлетворению.
В нем Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о победе Вирастюка и обжаловал документ.
Верховный Суд в удовлетворении иска Шевченко отказал, а Большая палата пришла к выводу, что решение Верховного Суда подлежит отмене, а апелляционная жалоба кандидата Шевченко – удовлетворению.
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