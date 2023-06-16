Верховный суд Нидерландов: "Скифское золото" возвращается Украине

14:13 09 июня Киев, Украина

Верховный суд Нидерландов вынес решение о возврате Украине уникальных золотых артефактов, известных как "скифское золото", которые долгое время были предметом судебного спора с россией.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В октябре 2021 года Апелляционный суд принял решение, что передача должна быть осуществлена Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд", — говорится в сообщении.

Артефакты были выставлены в музее в Нидерландах, когда россия оккупировала Крым в 2014 году. Как Украина, так и музеи в Крыму потребовали их возвращения, пишет издание.

"В декабре 2016 года суд постановил, что крымские сокровища должны быть переданы государству Украина в соответствии с Законом о наследии. Суд считал, что крымские сокровища находятся в Нидерландах без действительного разрешения на вывоз от украинской власти, поэтому это является "незаконным вывозом" по содержанию Закон о наследии и что государство Украина может требовать реституции", — отмечается в сообщении.

Суд также в апелляционном порядке принял, что требование Украины о передаче артефактов должно быть удовлетворено, но по другим основаниям. По мнению суда, Закон о наследстве не применяется к этой ситуации, поскольку по его содержанию "незаконный вывоз" в этом случае нет.

"Суд постановил, что вопрос должен решаться на основании Закона Украины "О музеях" и постановления Министерства от марта 2014 года, которым министр культуры наделен полномочиями принимать решение о передаче музейных предметов на хранение в случае их уничтожения, потери или повреждения. Такое решение Министр принял в мае 2014 года. Приказ означает, что музейные экспонаты должны быть переданы в Национальный исторический музей Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму", — пишет издание.

После этого музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд о решении Апелляционного суда. Украина также подала кассационную жалобу.