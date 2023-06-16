Верховный Суд избрал нового председателя вместо Князева

Новым главой Верховного Суда стал председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко. За него проголосовали 108 судей из 148. В то же время, 11 судей не поддержали ни одного кандидата. Заместителя председателя ВС изберут на следующем пленуме.
Сегодняшнее голосование за председателя Верховного Суда, некоторые из кандидатов на этот пост считают преждевременным, например, об этом говорят Наталья Коваленко и Иван Мищенко. В частности, потому что сами кандидаты за несколько дней перед объявлением даты выборов не успели пообщаться с другими судьями, которые должны их выбирать и провести агитационную программу.
Однако исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Дмитрий Луспеник подчеркнул, что избрать нового председателя ВС нужно как можно скорее, поскольку временный руководитель не имеет всего ряда полномочий. К примеру, не может заседать в Большой Палате Верховного Суда, а также занять кресло члена ВСП. А еще, по словам Луспеника, международные партнеры хотят коммуницировать только с утвержденным руководством суда.
Накануне заседания в ВС поступило предложение о его отложении, по меньшей мере, до 2 июня. В то же время «за» продолжение заседания Пленума высказались 119 участников заседания, «против» — 24. Заседание Пленума продолжилось.
Сегодняшнее голосование за председателя Верховного Суда, некоторые из кандидатов на этот пост считают преждевременным, например, об этом говорят Наталья Коваленко и Иван Мищенко. В частности, потому что сами кандидаты за несколько дней перед объявлением даты выборов не успели пообщаться с другими судьями, которые должны их выбирать и провести агитационную программу.
Однако исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Дмитрий Луспеник подчеркнул, что избрать нового председателя ВС нужно как можно скорее, поскольку временный руководитель не имеет всего ряда полномочий. К примеру, не может заседать в Большой Палате Верховного Суда, а также занять кресло члена ВСП. А еще, по словам Луспеника, международные партнеры хотят коммуницировать только с утвержденным руководством суда.
Накануне заседания в ВС поступило предложение о его отложении, по меньшей мере, до 2 июня. В то же время «за» продолжение заседания Пленума высказались 119 участников заседания, «против» — 24. Заседание Пленума продолжилось.
Напомним, бывший председатель ВС Всеволод Князев попался на взятке в размере $2,7 млн.
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