Верховную Раду посетили депутаты Европарламента

Депутаты Европарламента
во время визита
Верховную Раду Украины обсудили вопросы ответственности рф за военные преступления. Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.
"Рад приветствовать европарламентариев в столице несокрушимости - здесь в Украине, в Киеве. Сегодня встречался с Тимми Дули и Билли Келлехером в стенах Верховной Рады Украины. Мы продолжаем наше сотрудничество с ЕС и его представителями. Говорили об Украине. О терроре. О ракетах, запускающих рф. О жестокости. О тех, кто в этом виноват. Об ответственности за совершенные преступления. Украинская сторона считает, что международное сообщество должно срочно и решительно ответить на российский терроризм. Надеемся на ускорение всесторонней международной изоляции рф, быстрое внедрение и строгое выполнение всех санкций и значительное увеличение политической, экономической, финансовой, военно-технической и гуманитарной поддержки Украины", - отметил Корниенко.
Корниенко напомнил о предложенной президентом Украины формуле мира.
"Рассчитываем, что ЕС, учитывая его роль и потенциал в современном мире, станет постоянным участником реализации всех десяти пунктов и будет содействовать государствам-лидерам и другим участникам соответствующих пунктов в их продвижении в этом направлении", - отметил он.
Во время встречи также шла речь о резолюции Европейского парламента по поддержке создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
"Важно как можно быстрее достичь согласия по поводу взаимоприемлемого механизма преследования за преступление агрессии рф в Украине", - подчеркнул Корниенко.
Сообщается также, что руководство Украины «объединены вокруг продвижения евроинтеграционных реформ в стране и настроены двигаться по пути членства в ЕС, несмотря на войну, максимально быстро, насколько это возможно».
"Мы готовимся представить результаты выполнения Украиной всех семи рекомендаций Еврокомиссии на Саммите Украина-ЕС и ожидаем положительной оценки наших усилий стороной ЕС", - отметил первый заместитель ВР.
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