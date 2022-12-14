Верховная Рада выполнила все условия для старта переговоров о вступлении в ЕС

Верховная Рада реализовала все референции Европейской комиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сказал спикер Руслан Стефанчук, сообщается на сайте парламента в среду, 14 декабря.
Он напомнил, что семь рекомендаций Еврокомиссии, часть из которых должна была реализовать Верховная Рада, Украина получила 23 июня при получении статуса страны-кандидата на членство в ЕС.
Глава парламента перечислил законопроекты, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС и принятые парламентом за последние неполных шесть месяцев. Это закон по реформе Конституционного суда (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе), законы О медиа и О национальных меньшинствах (сообществах).
Кроме того, Стефанчук напомнил о принятии законов по борьбе с отмыванием средств (О внесении изменений в законы об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга; О ратификации дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма; О внесении изменений в закон О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по защите финансовой системы Украины от государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.
Спикер подчеркнул, что Верховная Рада также продолжила судебную реформу, избрав по своей квоте двух членов Высшего совета правосудия.
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