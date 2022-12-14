Верховная Рада выполнила все условия для старта переговоров о вступлении в ЕС

"Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада выполнила свою часть работы и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии", – заявил Стефанчук.

"Я благодарю народных депутатов Украины, которые поддержали все приближающие нас к ЕС решения. Спасибо нашим европейским партнерам и союзникам. Наш курс – полноправное членство в Европейском Союзе", – резюмировал Стефанчук.