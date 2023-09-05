Верховная Рада восстановила обязательную финансовую отчетность политических партий

18:57 23 августа Киев, Украина





Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.



За соответствующий нормативный акт проголосовало 309 народных избранников.



Законопроект предусматривает восстановление представления финансовых отчетов политическими партиями, которые за последние четыре года получили почти 3 млрд гривен бюджетных средств и не отчитывались публично за расходы.



Наибольшую поддержку законопроекту дала депутатская группа "Доверие" - 94% голоса за. Меньше всего голосов дали внефракционные нардепы - 47%.



Инициаторы законодательной инициативы предлагают, чтобы в течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения. Для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней. Верховная Рада в среду, 23 августа, проголосовала за законопроект №9419-1, который восстанавливает обязательную финансовую отчетность политических партий.Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.За соответствующий нормативный акт проголосовало 309 народных избранников.Законопроект предусматривает восстановление представления финансовых отчетов политическими партиями, которые за последние четыре года получили почти 3 млрд гривен бюджетных средств и не отчитывались публично за расходы.Наибольшую поддержку законопроекту дала депутатская группа "Доверие" - 94% голоса за. Меньше всего голосов дали внефракционные нардепы - 47%.Инициаторы законодательной инициативы предлагают, чтобы в течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения. Для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней.

Для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть на представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев.