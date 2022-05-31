15:34 31 мая Киев, Украина

Верховная Рада уволила омбудсмена Денисову.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк указывает, что "за" проголосовало - 234 депутата.



Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что народные депутаты собрали подписи относительно выражения недоверия омбудсману Людмиле Денисовой.



30 мая стало известно, что депутаты Верховной Рады намерены выразить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой на заседании 31 мая.



По словам самой Денисовой, решение об ее увольнении было принято якобы после совещания у президента. Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик отмечала, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.



Ранее украинские медиа выразили обеспокоенность и возмущение из-за риторики сообщений уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны.