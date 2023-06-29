Верховная Рада Украины приняла изменения в закон об иммиграции

На заседании Верховной Рады Украины во втором чтении были приняты изменения в закон об иммиграции, об этом информировал народный депутат Алексей Гончаренко из фракции "Европейская Солидарность" в своем сообщении в Телеграме.
По его словам, за проект закона проголосовали 271 народный депутат.
Предложенные изменения в законопроекте включают в себя улучшение оснований для предоставления разрешения на иммиграцию.
Также документ определяет, что факт брака с гражданином Украины или иммигрантом больше не будет рассматриваться как основание для предоставления разрешения на иммиграцию.
Важным изменением является сокращение срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию с одного года до шести месяцев.
Закон также устанавливает последствия лишения вид на жительство (принудительное возвращение или выдворение лица).
Документ также регулирует вопрос получения постоянного вида на жительство для лиц, которые прибыли в Украину вместе с родителями в детском возрасте и не имели возможности получить паспорт гражданина СССР, но были зарегистрированы вместе с ними.
Основная цель внесенных изменений в закон Украины "Об иммиграции" - улучшение механизмов предоставления разрешения на иммиграцию, упрощение процедур для иностранных высококвалифицированных ИТ-специалистов, отказа и отмены разрешений на иммиграцию, а также более эффективное противодействие нелегальной миграции, особенно в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено уже выданное разрешение, с учетом текущих требований и вызовов.
По его словам, за проект закона проголосовали 271 народный депутат.
Предложенные изменения в законопроекте включают в себя улучшение оснований для предоставления разрешения на иммиграцию.
Также документ определяет, что факт брака с гражданином Украины или иммигрантом больше не будет рассматриваться как основание для предоставления разрешения на иммиграцию.
Важным изменением является сокращение срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию с одного года до шести месяцев.
Закон также устанавливает последствия лишения вид на жительство (принудительное возвращение или выдворение лица).
Документ также регулирует вопрос получения постоянного вида на жительство для лиц, которые прибыли в Украину вместе с родителями в детском возрасте и не имели возможности получить паспорт гражданина СССР, но были зарегистрированы вместе с ними.
Основная цель внесенных изменений в закон Украины "Об иммиграции" - улучшение механизмов предоставления разрешения на иммиграцию, упрощение процедур для иностранных высококвалифицированных ИТ-специалистов, отказа и отмены разрешений на иммиграцию, а также более эффективное противодействие нелегальной миграции, особенно в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено уже выданное разрешение, с учетом текущих требований и вызовов.
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