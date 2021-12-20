Верховная Рада решила проблему с прогулами нардепов

15:09 15 Июль Киев, Украина

Верховная Рада внесла изменения в законодательство касаемо оснований отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитета Рады.



"За" проголосовал 321 народный депутат.



Что предусматривает законопроект?

Нардеп может отсутствовать на заседании Рады, если:

он выполняет поручения Верховной Рады;

находится в командировке;

принимает участие в мероприятиях в рамках работы постоянных делегаций;

он временно нетрудоспособен;

он на больничном;

он в отпуску в связи с беременностью или родами;

в отпуску в связи с бракосочетанием, смертью близких или другими уважительными причинами, предусматривающими предоставление отпуска;

он столкнулся с транспортными препятствиями и может подтвердить это документально.

Отмечается, что уважительными причинами могут быть и другие, в случае, если депутат заранее напишет заявление и оповестит о своем отсутствии председателя Рады (не позднее дня проведения следующего пленарного заседания).



Также в проекте закона указано, что если парламентарий без уважительных причин не принял участия в более 30% голосования или в более 50% заседаний комитета в течение одной сессии Рады, ему не возместят расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий за текущий месяц.