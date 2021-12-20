Верховная Рада решила проблему с прогулами нардепов

Верховная Рада внесла изменения в законодательство касаемо оснований отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитета Рады.
"За" проголосовал 321 народный депутат.
Что предусматривает законопроект?
Нардеп может отсутствовать на заседании Рады, если:
- он выполняет поручения Верховной Рады;
- находится в командировке;
- принимает участие в мероприятиях в рамках работы постоянных делегаций;
- он временно нетрудоспособен;
- он на больничном;
- он в отпуску в связи с беременностью или родами;
- в отпуску в связи с бракосочетанием, смертью близких или другими уважительными причинами, предусматривающими предоставление отпуска;
- он столкнулся с транспортными препятствиями и может подтвердить это документально.
Отмечается, что уважительными причинами могут быть и другие, в случае, если депутат заранее напишет заявление и оповестит о своем отсутствии председателя Рады (не позднее дня проведения следующего пленарного заседания).
Также в проекте закона указано, что если парламентарий без уважительных причин не принял участия в более 30% голосования или в более 50% заседаний комитета в течение одной сессии Рады, ему не возместят расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий за текущий месяц.
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