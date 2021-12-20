Верховная Рада решила проблему с прогулами нардепов

15:09 15 Июль Киев, Украина

Верховная Рада внесла изменения в законодательство касаемо оснований отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитета Рады.

"За" проголосовал 321 народный депутат.

Что предусматривает законопроект?
Нардеп может отсутствовать на заседании Рады, если:
  • он выполняет поручения Верховной Рады;
  • находится в командировке;
  • принимает участие в мероприятиях в рамках работы постоянных делегаций;
  • он временно нетрудоспособен;
  • он на больничном;
  • он в отпуску в связи с беременностью или родами;
  • в отпуску в связи с бракосочетанием, смертью близких или другими уважительными причинами, предусматривающими предоставление отпуска;
  • он столкнулся с транспортными препятствиями и может подтвердить это документально.
Отмечается, что уважительными причинами могут быть и другие, в случае, если депутат заранее напишет заявление и оповестит о своем отсутствии председателя Рады (не позднее дня проведения следующего пленарного заседания).

Также в проекте закона указано, что если парламентарий без уважительных причин не принял участия в более 30% голосования или в более 50% заседаний комитета в течение одной сессии Рады, ему не возместят расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий за текущий месяц.