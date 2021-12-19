Верховная Рада: реакция на закон РФ о наказании за призывы против территориальной целостности

10:36 22 Июль Киев, Украина

Верховная Рада отреагировала на принятый Государственной думой России законопроект о наказании за призывы к нарушению территориальной целостности России.

Напомним! В РФ во втором чтении принят законопроект, предусматривающий ответственность за высказывание призывов к отделению части территории РФ.

отделению территорий, являющихся частью России.

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз прокомментировала принятие Государственной Думой РФ законопроекта о призывах к отчуждению территорий.

«Этим законом Россия легализует аннексию Крымского полуострова. Ведь, согласно ему, за выражение «Крым – это Украина» каждый считается преступником и может нести уголовную ответственность», – написала Фриз в Фейсбуке.

По ее словам, Россия нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой, каждый человек имеет право на выражение собственного мнения, без контроля государственных органов и независимо от государственных границ.

Напомним, как сообщала группа ИС, спикер Госдумы пугает иностранных политиков экстрадицией в РФ за слова об украинском Крыме.