Верховная Рада: реакция на закон РФ о наказании за призывы против территориальной целостности

Верховная Рада отреагировала на принятый Государственной думой России законопроект о наказании за призывы к нарушению территориальной целостности России.
Напомним! В РФ во втором чтении принят законопроект, предусматривающий ответственность за высказывание призывов к отделению части территории РФ.
отделению территорий, являющихся частью России.
Депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз прокомментировала принятие Государственной Думой РФ законопроекта о призывах к отчуждению территорий.
По ее словам, Россия нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой, каждый человек имеет право на выражение собственного мнения, без контроля государственных органов и независимо от государственных границ.
Напомним, как сообщала группа ИС, спикер Госдумы пугает иностранных политиков экстрадицией в РФ за слова об украинском Крыме.
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