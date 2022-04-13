Верховная Рада разработает проекты выхода из конституционного кризиса

10:20 17 ноября Киев, Украина





Сообщила и.о. председателя парламента Украины Елена Кондратюк. На базе Антикоррупционного комитета разработают три базовых законопроекта по выходу из конституционного кризиса. Для этого уже создана рабочая группа.Сообщила и.о. председателя парламента Украины Елена Кондратюк.

Проекты затронут вопросы возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование и третье - изменения, которые касаются всей системы деятельности Конституционного Суда.

"Сейчас нет политической воли в парламенте проголосовать любой закон, относящийся к возврату электронного декларирования, так же уголовной ответственности, и так же самой реконструкции или что касается Конституционного Суда как институции", - отметила и.о. главы ВР.

Также она подчеркнула, что несмотря на сложившуюся ситуацию в парламенте, оптимизм не теряется. Кондратюк подчеркнула, что проговорив эти законопроекты с представителями фракций и политических групп была создана рабочая группа. Она состоит из представителей всех фракций и политгрупп, а также глав трех комитетов.