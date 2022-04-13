Верховная Рада разработает проекты выхода из конституционного кризиса

На базе Антикоррупционного комитета разработают три базовых законопроекта по выходу из конституционного кризиса. Для этого уже создана рабочая группа.
Сообщила и.о. председателя парламента Украины Елена Кондратюк.
Сообщила и.о. председателя парламента Украины Елена Кондратюк.
Проекты затронут вопросы возврата электронного декларирования, уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование и третье - изменения, которые касаются всей системы деятельности Конституционного Суда.
Также она подчеркнула, что несмотря на сложившуюся ситуацию в парламенте, оптимизм не теряется. Кондратюк подчеркнула, что проговорив эти законопроекты с представителями фракций и политических групп была создана рабочая группа. Она состоит из представителей всех фракций и политгрупп, а также глав трех комитетов.
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