Верховная Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

17:51 06 февраля Киев, Украина

6 февраля, в понедельник, Верховная Рада Украины на заседании признала частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией. За соответствующее решение отдали свои голоса 333 нардепа.



Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



В пояснительной записке к проекту постановления №8397 отмечают, что “члены ЧВК “Вагнер” ответственны за многочисленные случаи неправомерного и необоснованного военной необходимостью применения оружия против мирного населения Украины, акты жестокости и жестокого обращения, принудительного перемещения гражданских лиц казни, вооруженные нападения на учебные заведения, здравоохранение, культовые сооружения и т.д.” .



Кроме того, авторы проекта постановления подчеркнули, что бойцы Вагнера причастны к дестабилизации, нарушению прав человека и незаконным операциям с природными ресурсами в странах Африки (ЦАР, Мали, Ливия) и Ближнего Востока (Сирия), что свидетельствует о международном характере их преступной. деятельности.



Поэтому парламент обратился к правительствам и парламентам стран мира признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

Кроме того, Рада 336 голосами приняла постановление №3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.