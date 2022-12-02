12:34 02 декабря Киев, Украина

Верховная Рада приняла законопроект в котором идет речь о запрете российских источников информации.

Авторы документа обосновывают необходимость принятия акта тем, что рф – авторитарное государство, где нет свободы слова и академической свободы, где образовательная и научная деятельность связана с государственной пропагандой.

Отмечается, что в русских академических текстах распространяются согласованные властями рф взгляды на общество, историю, культуру и т.д. По мнению авторов законопроекта, их использование ограничивает возможности украинского образовательного и научного сообщества покинуть сферу влияния государства-агрессорки.

Согласно тексту законопроекта, составляющие образовательной, научно-образовательной программы и научные исследования программы не могут содержать ссылки на источники информации, созданные:

на территории государства государства-агрессорка;

на государственном языке РФ;

физическим лицом, являющимся гражданином государства-оккупанта;

юридическим лицом, зарегистрированным на территории рф, или конечным бенефициарным владельцем которого является резидент рф.

По словам народной депутатки от фракции "Голос" Инны Совсун, которая является одним из инициаторов документа, в украинских университетах "от запада к востоку" студенты до сих пор учатся по учебникам, написанным в россии.

"Мы много усилий потратили на дискуссии, есть ли в украинской школе место для Толстого и Достоевского. Но "pociйский мир" затаился в гораздо менее заметных текстах. В учебных программах украинских университетов. В вузах от запада до востока Украины преподаватели до сих пор толкают студентам учебники, написанные в политике, и продолжают цитировать в диссертациях российских авторов», – отмечает Совсун.

По ее мнению, чтение текстов русских авторов на соответствующем языке укореняет знание языка государства-агрессорки, а вместе с тем и ошибочное представление о том, что существует "величественная польская культура и наука, образованная, продвинутая", в отличие от украинского.

Кроме того, "хроническая привязка" украинской академической среды к российской негативно влияет на качество высшего образования. Совсун отмечает, что представителям украинского образования и науки следует ориентироваться на западное, и начать с изучения английского языка.

"Когда появляются требования о публикации в иностранных журналах, часть преподавателей это понимает, как разрешение публиковаться в pociйских журналах. Почему? Во-первых, так исторически сложилось. Во-вторых, чтобы выучить английский, преподавателям и преподавательницам придется приложить усилия. В-третьих, система изучения английского на уровне школы и университета до сих пор имеет много проблем. Но это не повод толеровать в образовании и науке российские источники", – отмечает инициатор законопроекта.

Согласно документу государство должно взять на себя обязательство издать и распространить источники информации в сфере научной и научно-технической деятельности на украинском языке.

















