Верховная Рада приняла законопроект в котором идет речь о запрете российских источников информации.
Авторы документа обосновывают необходимость принятия акта тем, что рф – авторитарное государство, где нет свободы слова и академической свободы, где образовательная и научная деятельность связана с государственной пропагандой.
Отмечается, что в русских академических текстах распространяются согласованные властями рф взгляды на общество, историю, культуру и т.д. По мнению авторов законопроекта, их использование ограничивает возможности украинского образовательного и научного сообщества покинуть сферу влияния государства-агрессорки.
Согласно тексту законопроекта, составляющие образовательной, научно-образовательной программы и научные исследования программы не могут содержать ссылки на источники информации, созданные:
- на территории государства государства-агрессорка;
- на государственном языке РФ;
- физическим лицом, являющимся гражданином государства-оккупанта;
- юридическим лицом, зарегистрированным на территории рф, или конечным бенефициарным владельцем которого является резидент рф.
По словам народной депутатки от фракции "Голос" Инны Совсун, которая является одним из инициаторов документа, в украинских университетах "от запада к востоку" студенты до сих пор учатся по учебникам, написанным в россии.
"Мы много усилий потратили на дискуссии, есть ли в украинской школе место для Толстого и Достоевского. Но "pociйский мир" затаился в гораздо менее заметных текстах. В учебных программах украинских университетов.
В вузах от запада до востока Украины преподаватели до сих пор толкают студентам учебники, написанные в политике, и продолжают цитировать в диссертациях российских авторов», – отмечает Совсун.
По ее мнению, чтение текстов русских авторов на соответствующем языке укореняет знание языка государства-агрессорки, а вместе с тем и ошибочное представление о том, что существует "величественная польская культура и наука, образованная, продвинутая", в отличие от украинского.
Кроме того, "хроническая привязка" украинской академической среды к российской негативно влияет на качество высшего образования. Совсун отмечает, что представителям украинского образования и науки следует ориентироваться на западное, и начать с изучения английского языка.
"Когда появляются требования о публикации в иностранных журналах, часть преподавателей это понимает, как разрешение публиковаться в pociйских журналах. Почему? Во-первых, так исторически сложилось.
Во-вторых, чтобы выучить английский, преподавателям и преподавательницам придется приложить усилия. В-третьих, система изучения английского на уровне школы и университета до сих пор имеет много проблем. Но это не повод толеровать в образовании и науке российские источники", – отмечает инициатор законопроекта.
Согласно документу государство должно взять на себя обязательство издать и распространить источники информации в сфере научной и научно-технической деятельности на украинском языке.
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