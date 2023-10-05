Верховная Рада приняла законопроект о компенсациях за разрушения

Верховная Рада Украины приняла закон о расширении механизмов компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий. За принятие соответствующего законопроекта №10063 в целом проголосовали 310 народных депутатов.
Данный документ внес изменения в ранее принятый в феврале 2023 года рамочный закон "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины".
Закон также вносит коррективы в программу еВідновлення, что предусматривает улучшение порядка выплаты компенсаций гражданам, чье жилье пострадало или было разрушено в результате российской агрессии. Одним из ключевых изменений является возможность выплаты денежной компенсации гражданам за ремонт жилья, который они сделали за свой счет.
Данный документ внес изменения в ранее принятый в феврале 2023 года рамочный закон "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины".
Закон также вносит коррективы в программу еВідновлення, что предусматривает улучшение порядка выплаты компенсаций гражданам, чье жилье пострадало или было разрушено в результате российской агрессии. Одним из ключевых изменений является возможность выплаты денежной компенсации гражданам за ремонт жилья, который они сделали за свой счет.
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