Верховная Рада приняла законопроект о компенсациях за разрушения

16:07 05 октября Киев, Украина

Верховная Рада Украины приняла закон о расширении механизмов компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий. За принятие соответствующего законопроекта №10063 в целом проголосовали 310 народных депутатов.

Данный документ внес изменения в ранее принятый в феврале 2023 года рамочный закон "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины".

Закон также вносит коррективы в программу еВідновлення, что предусматривает улучшение порядка выплаты компенсаций гражданам, чье жилье пострадало или было разрушено в результате российской агрессии. Одним из ключевых изменений является возможность выплаты денежной компенсации гражданам за ремонт жилья, который они сделали за свой счет.