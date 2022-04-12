Верховная Рада приняла закон о ВСП

13:38 14 июля Киев, Украина

256 голосами нардепов принят закон №5068, который меняет порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов.



В законе №5068 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и Службы дисциплинарных инспекторов, прописаны полномочия и порядок деятельности этого совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и доброчестности.



Этический совет предоставляет парламенту заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и доброчестности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность. Список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов ВСП.



На должность члена Высшего совета правосудия могут выбрать гражданина Украины не моложе 35 лет, владеющего государственным языком, с высшим юридическим образованием и стажем профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, который относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профкомпетентности, профессиональной этики и доброчестности.



Также определен порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.



Напомним, в конце марта спикер парламента Дмитрий Разумков подал запрос в Венецианскую комиссию о предоставлении срочного заключения о проекте изменений порядка избрания/назначения членов ВСП. Основная идея изменений - создать Этический совет, который будет действовать в течение 6 лет и помогать проверять кандидатов в ВСП и его действующий состав на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели. Трех членов совета должен номинировать Совет судей Украины, а еще трех - международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Соответствующие изменения в феврале инициировал президент Владимир Зеленский.



В начале мая "Венецианка" обнародовала вывод по закону о ВСП. Комиссия, в частности, предложила наделить решающей ролью международных экспертов.