Верховная Рада приняла закон о речном транспорте

12:38 03 декабря Киев, Украина

С 1 января 2021 года вступает в силу закон "О внутреннем водном транспорте", 276 народных депутатов проголосовали "за" его принятие во время пленарного заседания парламента в четверг, 3 декабря.

Данный закон определяет вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях.



Также устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.



Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа.



В своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что теперь Украина сможет возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки и создать эффективную речную логистику.



Что даст новый закон?