Верховная Рада приняла закон о речном транспорте

С 1 января 2021 года вступает в силу закон "О внутреннем водном транспорте", 276 народных депутатов проголосовали "за" его принятие во время пленарного заседания парламента в четверг, 3 декабря.
Данный закон определяет вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях.
Также устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа.
В своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что теперь Украина сможет возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки и создать эффективную речную логистику.
Что даст новый закон?
Также устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа.
В своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что теперь Украина сможет возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки и создать эффективную речную логистику.
Что даст новый закон?
- увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно;
- улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей;
- переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт;
- использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную;
- создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;
- обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;
- стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;
- либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;
- провести дерегуляции отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
- упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;
- имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.
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