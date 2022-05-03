Верховная Рада приняла закон о речном транспорте

12:38 03 декабря Киев, Украина

С 1 января 2021 года вступает в силу закон "О внутреннем водном транспорте", 276 народных депутатов проголосовали "за" его принятие во время пленарного заседания парламента в четверг, 3 декабря.
 
Данный закон определяет вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях.

Также устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа.

В своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что теперь Украина сможет возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки и создать эффективную речную логистику.

Что даст новый закон?
  • увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и экономическим эффектом для государства в 13-16 млрд грн ежегодно;
  • улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места для людей;
  • переход части груза с автодорог на реку поможет значительно разгрузить дороги и уменьшить затраты на их ремонт;
  • использовать мощности Днепра не на 10%, как сейчас, а на полную;
  • создать Госфонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены;
  • обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных;
  • стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;
  • либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;
  • провести дерегуляции отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
  • упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;
  • имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.