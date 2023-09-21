Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах

12:59 21 сентября Киев, Украина

Верховная Рада в четверг, 21 сентября, приняла законопроект №9610 о национальных меньшинствах. "ЗА" проголосовали 318 нардепов.

Как пояснил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, документ:

определяет, кто такие национальные меньшинства;

разрешает использование языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;

разрабатывает методологию использования языков нацменьшинств в определенных регионах

уточняет порядок определения населенных пунктов, в которых большинство – это нацменьшинства.

Реформа законодательной базы относительно национальных меньшинств — одна из семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.