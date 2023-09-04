Верховная Рада приняла закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Законопроектом предусматривается создание в Украине стратегических запасов горючего, которые будут использоваться в случае возникновения кризисных ситуаций на рынке.
Запасы будут формировать операторы рынка нефти и нефтепродуктов, а также другие субъекты хозяйствования, которые вводят в обращение эти товары. Объемы запасов должны соответствовать, по меньшей мере, 90 дням среднесуточного чистого импорта или 61 дню среднесуточного внутреннего потребления, в зависимости от того, какая из двух величин больше.
На создание запасов будет отведено 10 лет. Законопроектом также устанавливается ответственность за нарушение требований по формированию и хранению стратегических запасов горючего.
Законопроект был разработан в соответствии с Директивой 2009/119/ЕС, которая обязывает страны-члены Европейского Союза иметь минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. Директива была принята в связи с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках нефти и нефтепродуктов.
Запасы будут формировать операторы рынка нефти и нефтепродуктов, а также другие субъекты хозяйствования, которые вводят в обращение эти товары. Объемы запасов должны соответствовать, по меньшей мере, 90 дням среднесуточного чистого импорта или 61 дню среднесуточного внутреннего потребления, в зависимости от того, какая из двух величин больше.
На создание запасов будет отведено 10 лет. Законопроектом также устанавливается ответственность за нарушение требований по формированию и хранению стратегических запасов горючего.
Законопроект был разработан в соответствии с Директивой 2009/119/ЕС, которая обязывает страны-члены Европейского Союза иметь минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. Директива была принята в связи с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках нефти и нефтепродуктов.
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