Верховная Рада приняла решение о введении санкций против Ирана

Верховная Рада одобрила предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении Ирана, что было официально объявлено народным депутатом Ярославом Железняком.
Парламент принял законопроект №9333, рекомендованный СНБО, с целью применения различных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Исламской Республики Иран на протяжении 50 лет.
За данное решение проголосовали 328 нардепов. Согласно указанному документу, установлены санкции в отношении Ирана на 50-летний срок, которые включают полный запрет на торговые операции, транзит ресурсов, а также запрещают полеты и перевозки на территории Украины, а также предотвращают вывод капитала резидентами Ирана.
Предлагается также запретить любые инвестиции в Иран и передачу резидентами технологий, а также прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кроме того, предлагается приостановить использование электронных платежных средств, включая переводы, расчеты и выдачу наличных, осуществляемых резидентами Исламской Республики Иран.
Также будет запрещена регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран, со стороны Национального банка.
Парламент принял законопроект №9333, рекомендованный СНБО, с целью применения различных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Исламской Республики Иран на протяжении 50 лет.
За данное решение проголосовали 328 нардепов. Согласно указанному документу, установлены санкции в отношении Ирана на 50-летний срок, которые включают полный запрет на торговые операции, транзит ресурсов, а также запрещают полеты и перевозки на территории Украины, а также предотвращают вывод капитала резидентами Ирана.
Предлагается также запретить любые инвестиции в Иран и передачу резидентами технологий, а также прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кроме того, предлагается приостановить использование электронных платежных средств, включая переводы, расчеты и выдачу наличных, осуществляемых резидентами Исламской Республики Иран.
Также будет запрещена регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран, со стороны Национального банка.
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