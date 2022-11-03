Верховная рада приняла Государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и целом. "За" проголосовали 295 депутатов, воздержались - 35, против - 0.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
По фракциям:
По фракциям:
- "Слуга Народа" - 211
- "ЕС" - 0
- "Родина" - 0
- "Платформа за жизнь и мир" - 18
- "За будущее" - 15
- "Голос" - 10
- "Доверие" - 16
- "Восстановление Украины" - 15
- Внефракционные - 10.
Как сообщил 31 октября премьер-министр Денис Шмыгаль, ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.
Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн. грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагалось увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.
Он добавил, что дефицит госбюджета на следующий год составит более 20% ВВП: "Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии