Верховная рада приняла государственный бюджет на 2023 год

14:59 03 ноября Киев, Украина

Верховная рада приняла Государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и целом. "За" проголосовали 295 депутатов, воздержались - 35, против - 0.
 
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. 

По фракциям:
  • "Слуга Народа" - 211
  • "ЕС" - 0
  • "Родина" - 0
  • "Платформа за жизнь и мир" - 18
  • "За будущее" - 15
  • "Голос" - 10
  • "Доверие" - 16
  • "Восстановление Украины" - 15
  • Внефракционные - 10.
"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов", - написал депутат.
Как сообщил 31 октября премьер-министр Денис Шмыгаль, ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн. грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагалось увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.
"Расходы будут составлять 2,6 трлн грн . Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии россии (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ. чтение в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что дефицит госбюджета на следующий год составит более 20% ВВП: "Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров".
"Приоритет №1 – безопасность и оборона – остается неизменным. Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", - добавил Шмыгаль.