14:59 03 ноября Киев, Украина

Верховная рада приняла Государственный бюджет на 2023 год во втором чтении и целом. "За" проголосовали 295 депутатов, воздержались - 35, против - 0.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.



По фракциям:

"Слуга Народа" - 211

"ЕС" - 0

"Родина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 18

"За будущее" - 15

"Голос" - 10

"Доверие" - 16

"Восстановление Украины" - 15

Внефракционные - 10.

"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долларов", - написал депутат.

Как сообщил 31 октября премьер-министр Денис Шмыгаль, ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.



Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн. грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагалось увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.

"Расходы будут составлять 2,6 трлн грн . Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии россии (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ. чтение в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что дефицит госбюджета на следующий год составит более 20% ВВП: "Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров".