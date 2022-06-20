Сегодня, 20 июня, Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции, "за" проголосовали 259 народных депутатов, против – четыре, воздержались – 25.
Ратификация Стамбульской конвенции будет позитивным сигналом в преддверии саммита ЕС о готовности Украины внедрять необходимые реформы, поскольку для государств-членов ЕС это своеобразный "маркер цивилизованности".
Это решение, откладывалось 11 лет - в частности, из-за позиции Всеукраинского совета церквей - было особенно важно для Нидерландов и Швеции, двух стран-скептиков, которые в конечном счете согласились поддержать статус кандидата для Украины.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс приветствовал решение Верховной рады ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
Напомним, президент Владимир Зеленский 18 июня внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.
Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.
Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.
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