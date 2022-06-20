Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

15:23 20 июня Киев, Украина

Ратификация Стамбульской конвенции будет позитивным сигналом в преддверии саммита ЕС о готовности Украины внедрять необходимые реформы, поскольку для государств-членов ЕС это своеобразный "маркер цивилизованности".

Это решение, откладывалось 11 лет - в частности, из-за позиции Всеукраинского совета церквей - было особенно важно для Нидерландов и Швеции, двух стран-скептиков, которые в конечном счете согласились поддержать статус кандидата для Украины.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс приветствовал решение Верховной рады ратифицировать Стамбульскую конвенцию.



Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я аплодирую парламенту Украины за ратификацию Стамбульской конвенции! Спасибо, спикеру Руслану Стефанчуку и украинской делегации ПАСЕ во главе с Марией Мезенцевой за обеспечение этого важного решения!", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 июня внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.



Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.