Верховная Рада поддержала прозрачность в оборонных закупках

15:40 07 февраля Киев, Украина

Украинский парламент ввел прозрачность в оборонных закупках. За принятие документа проголосовали 290 народных избранников. Новая процедура предусматривает отчет о закупках, за исключением товаров и услуг , составляющих государственную тайну.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги по обеспечению армии", — говорится в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что "затраты на безопасность и оборону на 2023 год определены в размере - 1 трлн. 141 млрд грн - или почти 50% всех расходов Украины - 2 трлн. 640 млрд грн".



Проект предлагает ввести отчеты об оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну).



Вводится публикация отчетов об оборонных закупках, которые не опубликованы в период с 24 февраля 2022 года и по состоянию на день вступления в силу настоящего Закона.



При этом, государственным заказчикам (службам государственных заказчиков) предоставляется достаточный промежуток времени (30 дней - для вступления в силу части 3 статьи 30 Закона Украины "Об оборонных закупках" и 60 дней - для обнародования отчета об оборонной закупке) для обеспечения такой публикации.



Проект предусматривает, что в отчете об договоре об оборонной закупке, заключенном без использования электронной системы закупок, при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тысяч гривен, для работ оборонного назначения и работ по гарантированному обеспечению потребностей безопасности и обороны — 1,5 миллиона гривен (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну), указываются сведения о:

наименование государственного заказчика (службу государственного заказчика);

название предмета закупки (с указанием единицы измерения товаров);

цену за единицу товара, цену работ, услуг.

Также проектом предусмотрена комплексная публикация сведений о составляющих стоимости пищевых продуктов (товаров) и других видов услуг, входящих в обобщенную стоимость услуг питания.