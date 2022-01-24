Верховная Рада отменила запланированное на сегодня обсуждение ситуации на Донбассе

Сегодня на своем сайте Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил о том, что заседание 9 и 11 сентября отменено из-за “введением режима самоизоляции”.
“Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 года и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в Комитете режима самоизоляции”, — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что заседание, запланированное на сегодня, было перенесено из-за того, что у одного из сотрудников аппарата обнаружили коронавирус.
Комитет сегодня должен был обсудить факт нарушения Россией режима тишины на Донбассе. Кроме того, депутаты планировали дать свою оценку обстрела украинских позиций.
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