Верховная Рада отменила запланированное на сегодня обсуждение ситуации на Донбассе

11:45 09 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня на своем сайте Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил о том, что заседание 9 и 11 сентября отменено из-за “введением режима самоизоляции”.

“Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 года и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в Комитете режима самоизоляции”, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что заседание, запланированное на сегодня, было перенесено из-за того, что у одного из сотрудников аппарата обнаружили коронавирус.

Комитет сегодня должен был обсудить факт нарушения Россией режима тишины на Донбассе. Кроме того, депутаты планировали дать свою оценку обстрела украинских позиций.