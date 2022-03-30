Верховная Рада одобрила инициированный Зеленским закон о коренных народах

Рада одобрила президентский закон о коренных народах, согласно которому такими народами признаны крымские татары, караимы и крымчаки.
Соответствующий закон поддержали 325 нардепов на заседании в четверг, 1 июля.
Закон определяет понятие "коренной народ Украины" как автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории Украины, являющуюся носителем самобытного языка и культуры, имеющую традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознающую себя коренным народом Украины, составляющую этническое меньшинство в составе ее населения и не имеющую собственного государственного образования за пределами нашей страны.
Закон запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины. Коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.
Им также предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.
Им также предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.
Наконец, представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.
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