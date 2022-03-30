Верховная Рада одобрила инициированный Зеленским закон о коренных народах

18:23 01 июля Киев, Украина

Рада одобрила президентский закон о коренных народах, согласно которому такими народами признаны крымские татары, караимы и крымчаки.



Соответствующий закон поддержали 325 нардепов на заседании в четверг, 1 июля.



Закон определяет понятие "коренной народ Украины" как автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории Украины, являющуюся носителем самобытного языка и культуры, имеющую традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознающую себя коренным народом Украины, составляющую этническое меньшинство в составе ее населения и не имеющую собственного государственного образования за пределами нашей страны.

"Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки", - гласит документ.





Им также предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа. Закон запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины. Коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.Им также предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

"Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины", - сказано в законе.

Наконец, представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.