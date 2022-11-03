Верховная Рада досрочно лишила мандатов нардепов Рабиновича и Васильковского

Верховная Рада лишила депутатского мандата нардепа от фракции партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Вадима Рабиновича.
Об этом сообщил депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Об этом сообщил депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Кроме того, Рада лишила полномочий нардепа от "Слуги народа" Игоря Васильковского. Это решение поддержали 294 народных избранника.
В Раде сейчас осталось 417 нардепов.
В июле 2022 года президент Владимир Зеленский указом лишил Рабиновича и Васильковского украинского гражданства. Ранее отдельные политики и СМИ сообщали о наличии у них соответственно израильского и болгарского паспортов.
В марте Государственное бюро расследований устроило обыски у ряда депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь", среди которых был и Вадим Рабинович.
Как отмечается, правоохранители изъяли у Рабиновича среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах.
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