Верховная Рада досрочно лишила мандатов нардепов Рабиновича и Васильковского

14:26 03 ноября Киев, Украина

Верховная Рада лишила депутатского мандата нардепа от фракции партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Вадима Рабиновича.



Об этом сообщил депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Совет лишил мандата Вадима Рабиновича. За прекращение его полномочий проголосовало 302 нардепа", - написал он на своем Telegram-канале.

Кроме того, Рада лишила полномочий нардепа от "Слуги народа" Игоря Васильковского. Это решение поддержали 294 народных избранника.

В Раде сейчас осталось 417 нардепов.



В июле 2022 года президент Владимир Зеленский указом лишил Рабиновича и Васильковского украинского гражданства. Ранее отдельные политики и СМИ сообщали о наличии у них соответственно израильского и болгарского паспортов.



В марте Государственное бюро расследований устроило обыски у ряда депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь", среди которых был и В июле 2022 года президент Владимир Зеленский указом лишил Рабиновича и Васильковского украинского гражданства. Ранее отдельные политики и СМИ сообщали о наличии у них соответственно израильского и болгарского паспортов.В марте Государственное бюро расследований устроило обыски у ряда депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь", среди которых был и Вадим Рабинович

"Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по неправомерным действиям должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины", - сообщили в пресс-центре ведомства.

Как отмечается, правоохранители изъяли у Рабиновича среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах.