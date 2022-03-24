Верещук рассказала о первом обмене военнопленными

16:43 24 марта Киев, Украина

Сегодня по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.



В обмен на 10 захваченных в плен кафиров обменяли 10 наших военнослужащих.



«Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна «Сапфир», захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции», – говорится в сообщении.