Верещук о шансах «Слуги народа» на предстоящих выборах

09:50 20 Июль Киев, Украина

Депутат Ирина Верещук рассказала о том, каковы реальные шансы у представителей партии «Слуга Народа» победить на местных выборах. Она считает, что "СН" может проиграть из-за отсутствия поддержки СМИ и принятия непопулярных решений. По ее мнению, падение рейтингов связано с тем, что партия не поддерживает интересы финансово-промышленных олигархов Украины.

«Если будут досрочные выборы, «Слуга народа» уже не наберет столько голосов. Причины объективные: рейтинги снижаются, мы идем на какие-то шаги, которые могут не поддерживать определенные группы - олигархические финансово-промышленные», - отметила Верещук.

Нардеп добавила, что партию на сегодняшний день не поддерживают средства массовой информации и крупные бизнесмены, так как политическая сила голосует за законы, которые делают невозможным сотрудничество между парламентом и олигархами.

«Сейчас у нас нет своих телеканалов, медиаплатформ», - подытожила Верещук.

Напомним! Ирина Верещук зарегистрировалась в качестве кандидата на пост мэра Киева и вызвала Виталия Кличко на дебаты.