Вениславский уверен, что президент имеет законное основание распустить КСУ

Президент Украины на законном основании имеет право, в случае кризиса в стране, распустить КСУ. В этом убежден представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.
Так, Вениславский напомнил о решении Конституционного Суда 1997 года касательно полномочий президента Украины, на основании которого Зеленский, по его словам, имеет право распустить КСУ.
"В этом постановлении Конституционный Суд сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", – отметил Вениславский.
Представитель президента считает, что решение КСУ, которым сорвана часть антикоррупционной деятельности в Украине, является именно такой кризисной ситуацией и Зеленский имеет право распустить этот суд.
"Это – совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный Суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически перечеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны", – сказал Вениславский, добавив, что они продемонстрировали, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией.
Так, Вениславский напомнил о решении Конституционного Суда 1997 года касательно полномочий президента Украины, на основании которого Зеленский, по его словам, имеет право распустить КСУ.
"В этом постановлении Конституционный Суд сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", – отметил Вениславский.
Представитель президента считает, что решение КСУ, которым сорвана часть антикоррупционной деятельности в Украине, является именно такой кризисной ситуацией и Зеленский имеет право распустить этот суд.
"Это – совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный Суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически перечеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны", – сказал Вениславский, добавив, что они продемонстрировали, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией.
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