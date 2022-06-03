Венгрию могут лишить права голоса в Европейском Союзе

Зампред Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе из-за того, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия, существующим в ЕС, используя его для шантажа.
Об этом она заявила в четверг в эфире германской телерадиостанции MDR, сообщает ТАСС.
Барли отметила, что право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона.
Об этом она заявила в четверг в эфире германской телерадиостанции MDR, сообщает ТАСС.
Барли отметила, что право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона.
Зампредседателя Европарламента также отметила, что принцип, согласно которому основные решения, принимаемые на уровне ЕС, требуют единогласия всех государств-членов "восходит к тому времени, когда ЕС состоял из шести стран, - отметила зампред ЕП. - Сейчас нас 27, и это уже непрактично".
Как сообщалось, Евросоюз ранее отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за позиции Венгрии, также из-за того, что Венгрия выступала против полного запрета на импорт нефти из россии, в ЕС почти месяц не могли достичь компромисса.
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