Венгрию могут лишить права голоса в Европейском Союзе

09:20 03 июня Киев, Украина

Зампред Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе из-за того, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия, существующим в ЕС, используя его для шантажа.



Об этом она заявила в четверг в эфире германской телерадиостанции MDR, сообщает ТАСС.

Барли отметила, что право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона.

"Особенно в Венгрии, больше нельзя говорить о демократических и правовых отношениях", - подчеркнула она, добавив, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "по частям полностью взял страну в свои руки".

Зампредседателя Европарламента также отметила, что принцип, согласно которому основные решения, принимаемые на уровне ЕС, требуют единогласия всех государств-членов "восходит к тому времени, когда ЕС состоял из шести стран, - отметила зампред ЕП. - Сейчас нас 27, и это уже непрактично".