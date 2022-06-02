Венгрия выдвинула ЕС новые условия в рамках согласования шестого пакета санкций

10:48 02 июня Киев, Украина

Стремление Евросоюза к частичному запрету российской нефти, в рамках шестого пакета санкционных мер, отложено из-за требований Венгрии

Из-за этого утверждение новых ограничений может затянуться, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.



31 мая Евросоюз с четвертой попытки утвердил новые ограничения против россии. С Венгрией удалось добиться компромисса по главным пунктам нового пакета санкций, которые касаются эмбарго на морские поставки нефти из россии и отключения Сбербанка от международной платежной системы SWIFT.



Однако, по данным агентства, Будапешт продолжает затягивать процесс принятия. В этот раз он высказал некоторые мелкие технические замечания по поводу запрета на российскую нефть, а также потребовал не вносить патриарха Кирилла в санкционные списки. Венгрия также выразила желание продавать переработанные российские энергоресурсы — в этом ей было отказано.