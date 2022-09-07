Венгрия требует снять санкции ЕС с трех "кошельков" путина

10:07 07 сентября Киев, Украина

Издание Politico со ссылкой на источники сообщает, что Венгрия требует снять санкции с трех российских олигархов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, взамен Будапешт пообещал не блокировать продление санкций ЕС в отношении россии.

Евросоюз намерен продлить еще на полгода персональные санкции против ряда россиян, введенные из-за начала войны в Украине. Сейчас ограничения действуют до 15 сентября.



Список, который может быть продлен только единогласным голосованием, состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций. В течение года он расширялся по мере ужесточения санкций. Усманов и Авен были добавлены в список в конце февраля, Рашников стал его фигурантом в марте.

Брюссель называет Усманова «прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с президентом россии владимиром путиным». В середине июля он жаловался на «невосполнимые» финансовые потери из-за наложенных на него антироссийских санкций. Речь идет о валовых убытках и об ущербе по контрактам и проектам. По мнению олигарха, это может привести к банкротству принадлежащих его холдингу «Мегафона», «Металлоинвеста» и «Удоканской меди».

Про Авена в ЕС говорят, что он регулярно встречается с владимиром путиным в кремле. Бывший член совета директоров Альфа-банка называл санкции несправедливыми и жаловался на проблемы из-за них. Помимо Брюсселя санкции на Авена наложил и Лондон. Однако в июле британский суд смягчил санкции против Авена и разрешил частично использовать банковские счета.

Председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников изначально считал бесполезными попытки обжаловать введенные против него санкции. Однако в мае он вслед за Усмановым и Авеном подал иск в Суд Европейского союза об отмене персональных санкций ЕС против него.

Будапешт также просит дать возможность гуманитарным организациям вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.



Источники радиостанции полагают, что Венгрия использует возобновление санкций в качестве рычага, чтобы заставить Брюссель одобрить выделение средств ЕС, которые до сих пор удерживались из-за опасений нарушения верховенства права в стране.