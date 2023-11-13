Венгрия продолжит блокировать новый транш военной помощи для Украины - МИД

19:02 13 ноября Киев, Украина

Венгерская сторона подтвердила свою намеренность блокировать предоставление Украине нового транша военной помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.



Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.



Отмечается, что Будапешт будет продолжать блокировку до тех пор, пока не получит "гарантий" от Украины относительно исключения OTP Bank и других венгерских компаний из Списка международных спонсоров войны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.