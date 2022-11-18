Венгрия призвала к отставке лидеров ЕС, поддержавших санкции против россии. В МИД Украины отреагировали

13:32 18 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал недействующими антироссийские санкции Европейского Союза и призвал уйти в отставку лидеров стран ЕС, выступавших за ограничения. В украинском МИДе обнародовали цифры, свидетельствующие об убытках российской экономики от санкций Евросоюза.
 
Как пишет Magyar Hirlap, Сиярто заявил, что не российская, а европейская экономика движется к рецессии.
"Сейчас мы видим, что война ведется жесточайшим способом, а европейская экономика движется к рецессии. Эта ситуация должна заставить тех, кто принимает решения, сесть и оценить развитие событий, что цены заоблачны и что российская экономика не пострадала от санкций", - сказал он. 
По словам венгерского министра, лидеры ЕС, лоббировавшие санкции против рф, должны уйти в отставку.
"Лидеры, поддержавшие санкции, должны выступить и сказать, что именно из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и они должны уйти в отставку. Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций", — заявил Сиярто.
Он добавил, что ЕС хочет новых санкций "чтобы как-то оправдать собственные ошибочные решения, которые наносят вред, потому что сказать, что санкции — это тупик, означало бы кричать об ответственности".

В ответ на заявление Сиярто, спикер украинского МИД Олег Николенко обнародовал цифры Совета ЕС, Всемирного банка и МВФ, свидетельствующие об убытках российской экономики от санкций:
  • Падение ВВП от 5,5 до 9%;
  • Уменьшение размеров торговли продуктами и услугами на 30-35%;
  • Сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;
  • Выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
  • Инфляция на уровне 22%;
  • Невозможность импортировать технологии и комплектующие;
  • Стремительное сокращение производства;
  • Обесценение рынка капитала.
По словам Николенко, заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику россии, не соответствуют действительности — российская экономика откатилась на тридцать лет назад.
"Как бы в москве или Будапеште ни пытались приуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности рф финансировать войну против Украины. Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС с противодействия агрессии россии?", - отметил он.