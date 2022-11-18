Венгрия призвала к отставке лидеров ЕС, поддержавших санкции против россии. В МИД Украины отреагировали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал недействующими антироссийские санкции Европейского Союза и призвал уйти в отставку лидеров стран ЕС, выступавших за ограничения. В украинском МИДе обнародовали цифры, свидетельствующие об убытках российской экономики от санкций Евросоюза.
Как пишет Magyar Hirlap, Сиярто заявил, что не российская, а европейская экономика движется к рецессии.
По словам венгерского министра, лидеры ЕС, лоббировавшие санкции против рф, должны уйти в отставку.
Он добавил, что ЕС хочет новых санкций "чтобы как-то оправдать собственные ошибочные решения, которые наносят вред, потому что сказать, что санкции — это тупик, означало бы кричать об ответственности".
В ответ на заявление Сиярто, спикер украинского МИД Олег Николенко обнародовал цифры Совета ЕС, Всемирного банка и МВФ, свидетельствующие об убытках российской экономики от санкций:
- Падение ВВП от 5,5 до 9%;
- Уменьшение размеров торговли продуктами и услугами на 30-35%;
- Сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;
- Выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
- Инфляция на уровне 22%;
- Невозможность импортировать технологии и комплектующие;
- Стремительное сокращение производства;
- Обесценение рынка капитала.
По словам Николенко, заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику россии, не соответствуют действительности — российская экономика откатилась на тридцать лет назад.
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