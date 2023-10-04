Венгрия предлагает разделить финансовую помощь ЕС Украине

Венгрия предложила идею разделить предстоящий пакет финансовой помощи Европейского Союза для Украины в размере 50 миллиардов евро, который предполагается выделить в период с 2024 по 2027 год.
Эта информация появилась в сообщении агентства Bloomberg, ссылающегося на неназванные источники.
По данным Bloomberg, Будапешт выразил опасения относительно ухудшения экономической поддержки Украины после недавнего решения Конгресса США отказаться от выделения 6 миллиардов долларов помощи для Украины.
Известно, что представители власти Венгрии заявили членам Европейского Союза, что на данном этапе сумма в 25 миллиардов евро будет достаточной для Украины. Однако в середине указанного периода будет принято решение о выделении оставшейся суммы в зависимости от потребностей Украины.
Эта информация появилась в сообщении агентства Bloomberg, ссылающегося на неназванные источники.
По данным Bloomberg, Будапешт выразил опасения относительно ухудшения экономической поддержки Украины после недавнего решения Конгресса США отказаться от выделения 6 миллиардов долларов помощи для Украины.
Известно, что представители власти Венгрии заявили членам Европейского Союза, что на данном этапе сумма в 25 миллиардов евро будет достаточной для Украины. Однако в середине указанного периода будет принято решение о выделении оставшейся суммы в зависимости от потребностей Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии