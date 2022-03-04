Венгрия поддержит евроинтеграцию Украины взамен на решение вопроса о нацменьшинстве

10:57 04 Июнь Киев, Украина

Венгрия готова поддержать евроинтеграцию Украины, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш накануне заявил в комментарии изданию Varosh.



Так, он назвал Украину важным соседом Венгрии и заверил, что никаких дополнительных условий для этой встречи нет.



"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским", – сказал Гуйяш.



Он заявил о готовности Будапешта поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, но при этом напомнил украинской стороне о вопросе венгерского нацменьшинства. По словам Гуйяша, Венгрия хочет найти компромисс с украинским государством. Он считает, что двуязычное образование могло бы стать этим компромиссом.

"Я думаю, что это может быть плодотворно для обоих государств, потому что мы готовы поддерживать интеграцию Украины в НАТО и Европейский Союз, потому что это, по моему мнению, также в наших интересах", – заявил он.

Гергей Гуйяш отметил, что территориальная целостность Украины должна быть гарантирована, и последние годы позиция Венгрии является четкой – Россия должна уважать территориальную целостность Украины.



"Премьер-министр Венгрии был одним из первых в Европе, кто осудил российскую агрессию против Украины", – напомнил Гуйяш.