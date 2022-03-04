Венгрия поддержит евроинтеграцию Украины взамен на решение вопроса о нацменьшинстве

Венгрия готова поддержать евроинтеграцию Украины, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш накануне заявил в комментарии изданию Varosh.
Так, он назвал Украину важным соседом Венгрии и заверил, что никаких дополнительных условий для этой встречи нет.
"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским", – сказал Гуйяш.
Он заявил о готовности Будапешта поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, но при этом напомнил украинской стороне о вопросе венгерского нацменьшинства. По словам Гуйяша, Венгрия хочет найти компромисс с украинским государством. Он считает, что двуязычное образование могло бы стать этим компромиссом.
Так, он назвал Украину важным соседом Венгрии и заверил, что никаких дополнительных условий для этой встречи нет.
"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским", – сказал Гуйяш.
Он заявил о готовности Будапешта поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, но при этом напомнил украинской стороне о вопросе венгерского нацменьшинства. По словам Гуйяша, Венгрия хочет найти компромисс с украинским государством. Он считает, что двуязычное образование могло бы стать этим компромиссом.
Гергей Гуйяш отметил, что территориальная целостность Украины должна быть гарантирована, и последние годы позиция Венгрии является четкой – Россия должна уважать территориальную целостность Украины.
"Премьер-министр Венгрии был одним из первых в Европе, кто осудил российскую агрессию против Украины", – напомнил Гуйяш.
"Премьер-министр Венгрии был одним из первых в Европе, кто осудил российскую агрессию против Украины", – напомнил Гуйяш.
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