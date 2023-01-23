Венгрия отказалась от блокирования решения ЕС о предоставлении Украине седьмого транша

16:13 23 января Киев, Украина





Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Венгрия решила не блокировать решение ЕС о предоставлении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь.Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"В конце концов, Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины" - написал он в Twitter.

На прошлой неделе польским журналистам стало известно, что Венгрия блокирует очередной транш военной помощи ЕС для Украины.



До сих пор Венгрия, которая сама не предоставляет Украине никакого вооружения, воздерживалась при принятии решений о следующих траншах помощи из Европейского фонда мира и не блокировала эту поддержку.



Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов в интервью Европейской правде выразил мнение, что Венгрия не сможет неограниченно шантажировать весь Евросоюз своим правом вето в совместных решениях - в частности, касающихся Украины.