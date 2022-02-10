Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные войска НАТО

Власти Венгрии заявили, что уже на своей территории войска НАТО – венгерские войска. Поэтому правительство не согласится на размещение дополнительных сил Альянса на территории страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Euronews.
«Нет, мы на это не согласились и не согласимся, потому что на территории нашей страны уже есть войска НАТО, это венгерские вооруженные силы. Они в надлежащей форме, чтобы обеспечить безопасность страны. Поэтому нам не нужны дополнительные войска на территории Венгрии», – заявил Сийярто.
Сийярто призвал Запад и Россию продолжать переговоры во избежание «худшего сценария» в конфликте России с Украиной. Он подчеркнул, что не хочет новой Холодной войны, ведь в таком случае будут страдать страны Центральной Европы.
К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет репутацию откровенно пророссийского политика , не скрывает своего интереса в тесных отношениях с Москвой и не отказывается от дружбы с Путиным. Виктор Орбан не называет ситуацию в Украине войной, тем более русско-украинской войной.
«Нет, мы на это не согласились и не согласимся, потому что на территории нашей страны уже есть войска НАТО, это венгерские вооруженные силы. Они в надлежащей форме, чтобы обеспечить безопасность страны. Поэтому нам не нужны дополнительные войска на территории Венгрии», – заявил Сийярто.
Сийярто призвал Запад и Россию продолжать переговоры во избежание «худшего сценария» в конфликте России с Украиной. Он подчеркнул, что не хочет новой Холодной войны, ведь в таком случае будут страдать страны Центральной Европы.
К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет репутацию откровенно пророссийского политика , не скрывает своего интереса в тесных отношениях с Москвой и не отказывается от дружбы с Путиным. Виктор Орбан не называет ситуацию в Украине войной, тем более русско-украинской войной.
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