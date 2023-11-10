Венгрия настаивает на отказе от переговоров о членстве Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддерживает начало переговоров о членстве Украины в ЕС. Это "четкая позиция" Венгрии по этому вопросу.
Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reuters.
Он отметил, что спор между Брюсселем по поводу миллиардов евро средств ЕС, остановленных для Венгрии из-за вопроса верховенства права, не может быть никаким образом связан с поддержкой Будапештом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Он отметил, что спор между Брюсселем по поводу миллиардов евро средств ЕС, остановленных для Венгрии из-за вопроса верховенства права, не может быть никаким образом связан с поддержкой Будапештом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
В середине декабря лидеры стран ЕС должны принять решение о том, принимать ли рекомендацию Комиссии начать переговоры о членстве Украины в ЕС, как только он выполнит окончательные условия.
Любое такое решение требует единодушия 27 членов блока, главным потенциальным препятствием является Венгрия.
Любое такое решение требует единодушия 27 членов блока, главным потенциальным препятствием является Венгрия.
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