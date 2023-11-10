Венгрия настаивает на отказе от переговоров о членстве Украины в ЕС

13:51 10 ноября Киев, Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддерживает начало переговоров о членстве Украины в ЕС. Это "четкая позиция" Венгрии по этому вопросу.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reuters.



Он отметил, что спор между Брюсселем по поводу миллиардов евро средств ЕС, остановленных для Венгрии из-за вопроса верховенства права, не может быть никаким образом связан с поддержкой Будапештом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии. Я хотел бы четко отметить, что отказ Венгрии с начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Это не может быть связано с вопросом средств , которые Венгрия имеет право получить", - сказал Орбан, добавив, что Брюссель "должен Венгрии деньги".

В середине декабря лидеры стран ЕС должны принять решение о том, принимать ли рекомендацию Комиссии начать переговоры о членстве Украины в ЕС, как только он выполнит окончательные условия.



Любое такое решение требует единодушия 27 членов блока, главным потенциальным препятствием является Венгрия.