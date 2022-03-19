Венгрия хочет, чтобы Украина разрешила нацменьшинствам использовать свой язык в госуправлении

21:06 21 июня Киев, Украина

Во время дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) глава МИД Венгрии Петер Сийярто дважды подчеркнул необходимость предоставления возможности венгерским нацменьшинствам в Украине использовать свой язык во всех сферах жизни, в том числе в госуправлении.

Венгерский министр, который в ближайшие полгода будет выполнять функцию главы Совета Европы, во вступительном слове подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении".



В этой части выступления он не стал упоминать ни одно государство.



Однако впоследствии, отвечая на вопрос из зала от своего однопартийца, венгерского депутата Барны Зигмонда, Сийярто уточнил, что его претензии относятся к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о "восстановлении такого права" для венгров.

"Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело", - заявил венгерский министр.

Он не стал уточнять, что имеет в виду под вопросом "государственного управления языках меньшинств"; очевидно, речь идет о так называемом "закон Кивалова-Колесниченко".



Петер Сийярто подчеркнул, что Украина может возобновить действие законодательства различными путями.