Венгрия блокирует пакет помощи Украине от ЕС на 18 млрд евро - Bloomberg

Венгрия не будет поддерживать необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине объемом 18 миллиардов евро в 2023 году.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что венгерская сторона объявила свою позицию на встрече министров финансов стран Европейского Союза в Брюсселе. Ожидалось, что сегодня 9 ноября предложение о выделении Украине пакета финансовой помощи будет озвучено, и в дальнейшем Еврокомиссия будет ждать одобрения пакета со стороны Совета ЕС и Европейского парламента.
Данный пакет финансовой помощи предусматривает предоставление Киеву льготных кредитов на более стабильной основе, однако эта инициатива потребует использования дополнительных ресурсов в бюджете ЕС.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что венгерская сторона объявила свою позицию на встрече министров финансов стран Европейского Союза в Брюсселе. Ожидалось, что сегодня 9 ноября предложение о выделении Украине пакета финансовой помощи будет озвучено, и в дальнейшем Еврокомиссия будет ждать одобрения пакета со стороны Совета ЕС и Европейского парламента.
Данный пакет финансовой помощи предусматривает предоставление Киеву льготных кредитов на более стабильной основе, однако эта инициатива потребует использования дополнительных ресурсов в бюджете ЕС.
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