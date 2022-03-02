Венгерское руководство направляет в Закарпатье чиновника, которому запрещен въезд в Украину

11:13 01 Июнь Киев, Украина

В честь открытия Венгерского дома имени Михаю Мункачи, которое пройдет 3 июня на Закарпатье , в городе Мукачево, приглашены новоиспеченные консулы Венгрии в городах Берегово и Ужгород - Эндре Солипски и Йожеф Бочкои. Руководителем приглашенной венгерской делегации назначен управляющий администрацией премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Об этом сообщает Европейская правда.



Также в состав венгерской делегации включен депутат Государственного собрания Аттила Тилки, которому в прошлом был запрещен въезд в Украину за вмешательство в предвыборную кампанию местных выборов, которые проходили 25 октября.



Депутат Тилки, так же как и дипломат Иштван Грежа и госсекретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Арпад Потап, будучи иностранными политическими деятелями публично призывали венгров Закарпатья голосовать за «КМКС-Партию венгров Украины», что является нарушением избирательного законодательства Украины и проявлением неуважения к соседнему государству. Именно поэтому все трое и попали под своего рода санкции.



Стоит отметить, что в декабре прошлого года влиятельное оппозиционное издание Венгрии Telex.hu писало о вмешательстве их политиков в избирательные баталии в Украине, за что именно Иштвану Грежи, Арпада Потап и депутату Аттиле Тилки и был запрещен въезд.

- Венгерские дипломаты целенаправленно вмешивались в избирательные процессы в Украине ..., поэтому неудивительно, что Киев запретил въезд в государство нескольким венгерским дипломатам: кроме уже упомянутого Грежи в Украину не сможет въехать уроженец Кишварда ( ред . - город на востоке Венгрии) и депутат парламента Аттила Тилки и Арпад Потап, - говорится в журналистском расследовании Telex.hu.

Получается так, что для венгерского МИД не стало неожиданностью, когда Иштвана Грежу развернули на украинском-венгерской границе в конце ноября 2020 года. Скорее всего, это был очередной повод для венгерских СМИ акцентировать на якобы нежелании Украины стабилизировать двусторонние отношения.



Для чего сейчас отправлять Аттилу Тилки, зная заранее о последствиях такого визита и еще накануне возможной встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского, остается непонятным для украинского общества.