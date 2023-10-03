Венгерский OTP Bank исключен из списка международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.
Об этом сообщили на странице НАПК в соцсети X.
Отмечается, что "в ходе дискуссий, которые продолжались последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим планам на российском рынке".
Отмечается, что "в ходе дискуссий, которые продолжались последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим планам на российском рынке".
Весной 2023 года Нацагентство включило в список международных спонсоров войны венгерский OTP Bank. 29 сентября НАПК приостановило статус банка в перечне международных спонсоров войны.
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