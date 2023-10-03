Венгерский OTP Bank исключен из списка международных спонсоров войны

06:59 03 октября Киев, Украина

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.
 
Об этом сообщили на странице НАПК в соцсети X.

Отмечается, что "в ходе дискуссий, которые продолжались последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим планам на российском рынке".
"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, выполняя свою часть договоренностей, исключило банк из списка международных спонсоров войны. НАПК ожидает, что банк будет придерживаться достигнутой договоренности без промедлений", — добавили в ведомстве.
Весной 2023 года Нацагентство включило в список международных спонсоров войны венгерский OTP Bank. 29 сентября НАПК приостановило статус банка в перечне международных спонсоров войны.