Венгерский OTP Bank исключен из списка международных спонсоров войны

06:59 03 октября Киев, Украина

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

Об этом сообщили на странице НАПК в соцсети X.



Отмечается, что "в ходе дискуссий, которые продолжались последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим планам на российском рынке".