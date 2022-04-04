Венедиктова встретилась с делегацией ПАСЕ - о чем говорили

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с представителями делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе которой стороны обсудили реформу системы юстиции и прокуратуры.
Об этом Венедиктова написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, ОГП предложил парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы все прокуроры и в дальнейшем проходили несколькоуровневую проверку их профессионального уровня и добродетели, приходя в прокуратуру.
По мнению Венедиктовой, это обеспечит справедливую процедуру и равные условия для всех.
Венедиктова сообщила, что ОГП планирует создать Концепцию развития уголовной юстиции и органов правопорядка. Сейчас по этому поводу начались консультации с СНБО, правоохранительными ведомствами и международными экспертами.
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