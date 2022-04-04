Венедиктова встретилась с делегацией ПАСЕ - о чем говорили

07:39 07 июля Киев, Украина

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с представителями делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе которой стороны обсудили реформу системы юстиции и прокуратуры.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в Фейсбуке.

"Обсудили с представителями Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Европы реформу прокуратуры и систему юстиции, а также процесс отбора в органы прокуратуры", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, ОГП предложил парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы все прокуроры и в дальнейшем проходили несколькоуровневую проверку их профессионального уровня и добродетели, приходя в прокуратуру.



По мнению Венедиктовой, это обеспечит справедливую процедуру и равные условия для всех.

"Сейчас идет внутреннее усовершенствование в органах прокуратуры, основанное на глубинном функциональном анализе. Мы сейчас разрабатываем стандарты работы прокуроров, новые этические правила и дисциплинарные процедуры для них, а также работаем над восстановлением органов прокурорского самоуправления, которые смогут обеспечить реальную независимость", - добавила она.

Венедиктова сообщила, что ОГП планирует создать Концепцию развития уголовной юстиции и органов правопорядка. Сейчас по этому поводу начались консультации с СНБО, правоохранительными ведомствами и международными экспертами.