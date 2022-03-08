Венедиктова уйдет с поста генпрокурора, если не покажет результаты

14:23 12 Октябрь Киев, Украина

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова должна показать результаты до конца года, иначе будет третий генпрокурор.



Об этом президент Владимир Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС HARDtalk.



Президент отметил, что у предыдущего руководства Генпрокуратуры Украины было полгода, чтобы продемонстрировать изменения в борьбе против коррупции на высоком уровне. По словам Зеленского, они не справились.

"Если новый генпрокурор не покажет до конца года своего результата, то я ей предоставлю такой же ответ (как и Рябошапки, - ред.)", - заявил Зеленский.

Ирину Венедиктову назначили генеральным прокурором 17 марта 2020 года после увольнения с должности Руслана Рябошапки 5 марта.