Венедиктова уйдет с поста генпрокурора, если не покажет результаты

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова должна показать результаты до конца года, иначе будет третий генпрокурор.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС HARDtalk.
Президент отметил, что у предыдущего руководства Генпрокуратуры Украины было полгода, чтобы продемонстрировать изменения в борьбе против коррупции на высоком уровне. По словам Зеленского, они не справились.
Ирину Венедиктову назначили генеральным прокурором 17 марта 2020 года после увольнения с должности Руслана Рябошапки 5 марта.
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