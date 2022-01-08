Венедиктова рассказала о начале отбора в команду новых окружных и военных прокуратур

"Приглашаем попробовать свои силы граждан Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее двух лет. Нам нужны амбициозные профессионалы с энергией к изменениям и жаждой к справедливости, те, кто хочет защищать закон и права людей, завоевывать их доверие и оправдывать его", - отметила генпрокурор.