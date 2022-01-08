Венедиктова рассказала о начале отбора в команду новых окружных и военных прокуратур

Сегодня начался отбор на должности прокуроров в окружных прокуратурах и специализированных прокуратурах в военной и оборонной сфере. На сегодняшний день вакантны 504 должности.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.
Она рассказала, что прием документов продлится с 5 мая до 5 июня включительно.
Она рассказала, что прием документов продлится с 5 мая до 5 июня включительно.
Отбор будет включать три этапа:
- компьютерное тестирование уровня знаний и умений в применении закона;
- тестирование на общие способности и навыки;
- собеседование на соответствие требованиям профессиональной компетентности и добропорядочности с письменным практическим заданием.
- компьютерное тестирование уровня знаний и умений в применении закона;
- тестирование на общие способности и навыки;
- собеседование на соответствие требованиям профессиональной компетентности и добропорядочности с письменным практическим заданием.
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